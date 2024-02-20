شاهد: أوكرانيا تحيي الذكرى العاشرة لسقوط قتلى "الميدان الأوروبي" في كييف

بقلم: يورونيوز

تقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراسم إحياء ذكرى سقوط أكثر من 100 قتيل خلال الثورة ضد سياسات الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا.

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وقام زيلينسكي بزيارة النصب التذكاري للموقع الذي شهد سقوط الضحايا حيث وضع مصباحاً بموقع قتلهم عملاً بالتقليد الأوكراني.

وكتب زيلينسكي على حسابه بمنصة إكس: "قبل عشرة أعوام اختار الأوكرانيون خيارهم، وهو اختيار الاستقلال والديمقراطية والوحدة مع العالم أجمع. يبقى هذا الاختيار دون تغيير. معاً، بالوحدة، سنحمي بلدنا وشعبنا".

Ten years ago Ukrainians made their choice, a choice of independence, democracy, and unity with the whole world. This choice remains unchanged. Together, in unity, we will protect our country and people.



🇺🇦🇺🇦🇺🇦

____@United24mediapic.twitter.com/VMNYKTh09z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2024

وشهدت أوكرانيا مظاهرات واسعة بميدان الاستقلال في العاصمة كييف عام 2014 ضد يانوكوفيتش الذي اتهمته المعارضة بموالاة موسكو على حساب استقلالية كييف والتقرب إلى الاتحاد الأوروبي فيما عرف بثورة "الميدان الأوروبي".

وبعد حوالي شهرين من المظاهرات والاعتصامات بالميدان، فتحت قوات الأمن الأوكرانية النيران على المتظاهرين في 20 شباط / فبراير عام 2014 وهو ما أدى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلاً في هذا اليوم.

النصب التذكاري للقتلى EBU

ويطلق الأوكرانيون على قتلى تلك الثورة، الذين بلغ إجمالي عددهم 108 شخصاً، اسم الـ"المئة السماوية".

وأدانت محكمة أوكرانية في تشرين الأول / أكتوبر الماضي ضابطاً كبيراً سابقاً بتهمة القتل العمد للمتظاهرين مع سبق الإصرار. وحُكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة حيث يعيش الآن في روسيا.

وأُدين ضابطان آخران، بينما تمت تبرئة اثنين آخرين بقيا في أوكرانيا.