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الكنيست يدعم نتنياهو ويصوت ضد الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية

قام جميع أعضاء حزب العمال بمقاطعة التصويت وتغيبوا عن الجلسة
قام جميع أعضاء حزب العمال بمقاطعة التصويت وتغيبوا عن الجلسة Copyright Maya Alleruzzo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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وافق الكنيست الإسرائيلي على القرار الذي اتخذته الحكومة والذي ينص على عدم الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

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ونشر الكنيست بيانًا عقب التصويت "الكاسح"، قال فيه إن "99 عضو كنيست وافق على القرار وعارضه 9 أعضاء كنيست."

وقام جميع أعضاء حزب العمال بمقاطعة التصويت وتغيبوا عن الجلسة.

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء على بيان #رئيس_الحكومة بنيامين #نتنياهو من على منصة #الكنيست، أول يوم أمس...

Posted by ‎الكنيست‎ on Wednesday, February 21, 2024

ويتضمن بيان الحكومة الذي تم التصويت عليه رفض إسرائيل بشكل قاطع "الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين."

وترفض حكومة نتنياهو أي تسويات دون مفاوضات مباشرة وثنائية معها.

وعقب التصويت، وصف نتنياهو القرار بـ"التاريخي"، وأضاف في منشور على موقع أكس، "يؤكد هذا التصويت التاريخي على عزمنا الجماعي: أننا لن نكافئ الإرهاب بالاعتراف الأحادي الجانب رداً على مذبحة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ولن نقبل الحلول المفروضة."

كما قال إن "هذا الموقف القوي يبعث برسالة قوية إلى العالم مفادها أن السلام والأمن لإسرائيل سوف يتحققان من خلال المفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب."

الجدير بالذكر أن العديد من دول العالم بما فيها تلك الداعمة لإسرائيل، صرحت مؤخرًا بإمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة تل أبيب التي ترفض بشكل دائم فتح حوار بهذا الشأن.

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