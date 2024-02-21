فيديو: بعد أفدييفكا.. موسكو تعلن سيطرتها على قرية كرينكي الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

زعمت روسيا أنها سيطرت على قرية كرينكي الواقعة على الضفة المحتلة لنهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا.

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ونشر الحاكم الذين عينته موسكو في الجزء المحتل من منطقة خيرسون مقطع فيديو الأربعاء، يظهر ما قال إنهما جنديان روسيان يحملان أعلامًا روسية في القرية التي تمت السيطرة عليها من قبل الجيش الروسي.

وأكد الرئيس الروسي الذي ظهر إلى جانب وزير دفاعه سيرغي شويغو، سيطرة الجيش الروسي على كرينكي، الأمر الذي أكده شويغو.

وقال بوتين إنه تلقى عدة تقارير تفيد بأن القرية تحت السيطرة، وإن هناك "أربعة أو خمسة أشخاص (جنود أوكرانيون) يختبئون في أحد الأماكن ويطلب منهم الاستسلام.

وتأتي سيطرة الجيش الروسي على القرية بعد نحو أيام من انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا، الذي عدته روسيا "نجاحا كبيرا".

وقال الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلنسكي إن "الوضع بالغ الصعوبة" في جبهات القتال، مؤكدًا أن روسيا تستغل تأخر المساعدات الغربية لبلاده.