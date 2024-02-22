شاهد: 200 ساكن حاولوا الهروب من ألسنة اللهب.. حريق هائل يجتاح مبنيين في مدينة فالنسيا الإسبانية

بقلم: يورونيوز

اجتاح حريق هائل مبنيين سكنيين في مدينة فالنسيا شرق إسبانيا اليوم الخميس، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص على الأقل.

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وهرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث في وسط المدينة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من نوافذ المبنى السكني المكون من 14 طابقاً، وشوهد السكان محاصرين في الشرفات في انتظار الإنقاذ.

وقد بدأ الحريق في وقت مبكر من المساء وامتد إلى مبنى مجاور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "Efe". وأفادت التقارير الأولية لخدمات الطوارئ أن هناك سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحريق أتى على المبنى الضخم بشكل كامل، إذ التهمت النيران كامل الغرف الموجودة فيه، وكان من الممكن رؤية ألسنة اللهب من جميع أنحاء المدينة.

منطقة كامبانار مليئة بالمباني حديثة الإنشاء، التي لا يزيد عمرها عن 15 أو 20 عاماً، ويعتبر هذا الحريق هو الأسوأ في تاريخ فالنسيا، حيث يقيم في العمارة قرابة 200 ساكن.

ونشر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تغريدة على منصة إكس قال فيها إنه "مصدوم من الحريق المروع في مبنى في فالنسيا" مضيفاً أنه عرض على المدينة "كل المساعدة اللازمة".