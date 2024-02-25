الشيخ السديس يؤكد: أمن الحرمين الشريفين خط أحمر ورجال الأمن بالمرصاد لكل من يرفع شعارات سياسية

بقلم: يورونيوز

زعمت مواقع تواصل اجتماعي أن السلطات السعودية اعتقلت شابة تركية رفعت العلم الفلسطيني في باحة الكعبة

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ورفعت امرأة تركية العلم الفلسطيني أمام الكعبة المشرفة في مكة، وهو أمر مخالف للقانون.

وسحبت الشرطة السعودية العلم الفلسطيني من السيدة، بينما كان يصورها شخص آخر بالهاتف.

وفي السياق نفسه، حذر إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس، كافة المعتمرين من رفع أي علم خلال تواجدهم في الحرمين الشريفين.

وقال السديس، الذي يرأس الشؤون الدينية لشؤون للمسجدين الحرام والنبوي، إنه "لا شعار في الحرمين الشريفين إلا شعار التوحيد.. أنتم أتيتم للعبادة وليس لرفع الشعارات والهتافات".

وأضاف في تصريحات على هامش ندوة أقيمت الأحد بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" في السعودية: "لا تأخذكم العاطفة برفع الهتافات، رجال الأمن بالمرصاد لكل من يرفع شعارات سياسية في الحرمين الشريفين".

وتابع السديس تحذيراته، قائلا إن "أمن الحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن المساس به، وهو مكان للعبادة وليس للشعارات السياسية".

وتابع: "أنتم يا زوار بيت الله أتيتم للعباد، عليكم بالدعاء، ولا تأخذكم الحماسة، ولا تنصرفوا لغير العبادة".