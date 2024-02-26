اليونان تقود مهمة الاتحاد الأوروبي الأمنية في البحر الأحمر

بقلم: يورونيوز

تحظى اليونان بقوة شحن تجارية كبيرة، وقد تأثرت مباشرة بهجمات الحوثيين، فقد سجل ميناء بيريوس القريب من العاصمة أثينا انخفاض نشاطه بنسبة 12.7% في محطة الحاويات، في كانون الثاني/يناير الماضي على أساس سنوي.

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وافقت اليونان رسميا عى المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية الأمنية في البحر الأحمر، لحماية السفن التجارية من هجمات جماعة أنصار الله اليمنية، التي توعدت باستهداف السفن التجارية المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، "ما لم ينته العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، بحسب البيانات المتكررة للحوثيين.

وقد أمرت لجنة أمنية برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بمشاركة بارجة يونانية، في عملية "أسبيديس" (الدرع) التي أطلقت الأسبوع الماضي.

وسوف تدار المهمة انطلاقا من قاعدة عسكرية فيلاريسا وسط اليونان، تحت قيادة قائد البحرية اليونانية فاسيلوس غريباريس.

وسوف توفر ألمانيا وفرنسا وإيطاليا سفنا حربية لهذه المهمة، فيما ستتكفل إيطاليا بالقيادة التكتيكية، كما تشارك ألمانيا في المهمة أيضا ببارجة هيسين التي أرسلتها إلى البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

ووصف مسئولون يونانيون المهمة في البحر الأحمر بالدفاعية، قائلين إن اليونان سوف لن تشارك في الهجمات الأمريكية ضد جماعة أنصار الله في اليمن.

وتعتبر اليونان أن إبقاء الخطوط التجارية البحرية مفتوحة ضرورة وجودية بالنسبة لها، مبينة أنها لا تتحذ موقفا من قضية الحوثيين، ولكنها ستتحدى استهداف سفنها والسفن الأوروبية، أو أي سفينة تتجه إلى الموانئ اليونانية، في أي عملية إطلاق نار.