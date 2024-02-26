شاهد: "رينو سينيك" تفوز بجائزة أفضل سيارة عائلية لعام 2024 في معرض جنيف

بقلم: يورونيوز

حازت السيارة الفرنسية "رينو سينيك إي-تك" على جائزة أفضل سيارة عائلية لعام 2024 خلال افتتاح معرض جنيف الدولي للسيارات في سويسرا.

اعلان

وصوت 59 صحفياً من 22 دولة أوروبية بلجنة تحكيم المعرض للسيارة التي حصلت على 329 نقطة لتتغلب على "بي إم دبليو الفئة الخامسة" و"بيجو 3008" اللتين جاءتا بالمركزين الثاني والثالث تباعاً.

وتنافست السيارة الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات مع سيارات أخرى مثل "BYD Seal"، و"كيا EV9"، و"تويوتا C-HR"، و"فولفو EX30".

وتم الإعلان عن فوز السيارة بالجائزة خلال افتتاح المعرض الذي يقام لأول مرة منذ أربعة أعوام.

وقال فابريس كامبوليف، الرئيس التنفيذي لشركة رينو، عقب الفوز بالجائزة: "يوضح هذا أننا اتخذنا الخيارات الصحيحة: نطاق حطم الأرقام القياسية، ورحابة سخية وجذابة، كل ذلك مع بصمة بيئية تتم إدارتها عن كثب".

وأضاف: "عندما تضيف متعة القيادة ومعدات ’القيادة إلى الحياة’ مثل فتحة سقف "Solarbay" البانورامية الجديدة أو أحدث جيل من نظام "OpenR Link" مع أنظمة "Google" المتكاملة، تتمتع Scenic بجميع الميزات المناسبة لتعزيز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية".

ووُصفت سيارة "رينو سينيك إي-تك" بأنها منافس قوي لسيارة "تسلا موديل واي" من حيث السعر والمدى، حيث يقدم طراز العلامة التجارية الفرنسية ما يصل إلى 610 كيلومتراً مع بطاريته الكهربائية طويلة المدى.

السعر المبدئي للسيارة في فرنسا هو 39.990 يورو وسيبدأ تسليم الدفعة الأولى منها خلال العام الجاري.