القوات الألمانية تستعرض قدراتها العسكرية في ليتوانيا خلال تدريبات حلف شمال الأطلسي

بقلم: يورونيوز

استعرضت القوات الألمانية يوم الأربعاء قدراتها العسكرية في مدينة بابراد في ليتوانيا، في إطار مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ”غراند كوادريغا“.

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هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تتمركز فيها القوات الألمانية خارج البلاد على المدى الطويل. وسوف ينتشر حوالي 4800 جندي وحوالي 200 مدني من الجيش الألماني بشكل دائم في ليتوانيا، التي تشعر بقلق متزايد من جاريها : روسيا وبيلاروسيا.

تقوم ليتوانيا بإعداد قواعد عسكرية للواء الألماني الذي سيتم نشره، في هذه الدولة الواقعة على بحر البلطيق، والمتاخمة لجيب كالينينغراد الروسي غرباً وبيلاروسيا شرقاً.

تمثل المادة 5 المتعلقة بالدفاع الجماعي المهمة الجوهرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي التي تضم 32 عضوًا. وتنص هذه المادة على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر من الأعضاء يعتبر هجومًا ضد الجميع، وكان الهدف من حدث يوم الأربعاء هو تهدئة الأعصاب في فيلنيوس، حيث تستعد جيوش الدول الأعضاء لإجراء تدريبات مشتركة.