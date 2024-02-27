فيديو: زيلنسكي يزور جدة لمناقشة صيغة السلام مع ولي العهد السعودي

بقلم: يورونيوز

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية الثلاثاء، حيث يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمناقشة عدة مواضيع أهمها صيغة السلام في أوكرانيا.

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وكتب زيلينسكي على موقع إكس "نحن الآن قريبون جدًا من عقد قمة السلام الأولى ونعتمد على الدعم النشط المستمر من المملكة العربية السعودية". كما يناقش موضوع إعادة الأسرى الأوكرانيين لدى روسيا والمدنيين المرحلين.

وأضاف زيلينسكي أن المباحثات ستشمل أيضًا "مجالات التعاون الاقتصادي ومشاركة السعودية في إعادة إعمار أوكرانيا."

ويسعى زيلينسكي من خلال جولات تشمل العديد من دول العالم، إلى حشد الدعم الدولي لحرب بلاده ضد الغزو الروسي، كما يطالب بشكل مستمر بمساعدات عسكرية ومالية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تقدمت روسيا في عدة محاور وسيطرت على مدينة وبلدة أوكرانية، الأمر الذي أثار قلقا بالغا في الغرب، الداعم الأساسي لكييف.

وتقوم السعودية بدور الوسيط بين كييف وموسكو خاصة في موضوع الأسرى.