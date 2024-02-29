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شاهد: روسيا تطلق بنجاح صاروخًا يضع قمرًا صناعيًا إيرانيًا في مداره

صورة مأخوذة من مقطع فيديو للحظة إطلاع الصاروخ الروسي
صورة مأخوذة من مقطع فيديو للحظة إطلاع الصاروخ الروسي Copyright AP Photo / ROSCOSMOS
بقلم:  يورونيوز
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وضعت روسيا بنجاح الخميس قمرًا صناعيًا إيرانيًا في مداره، في عملية تؤكد التعاون الوثيق بين موسكو وطهران.

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قالت شركة روسكوزموس الروسية التي تديرها الدولة إن صاروخ سويوز انطلق من منشأة إطلاق فوستوشني في أقصى شرق البلاد ليحمل القمر الصناعي الإيراني و17 قمرًا اصطناعيًا روسيًا إلى مداره.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن القمر الصناعي "بارس_1"، الذي يبلغ وزنه 110 كيلوغرامات يحتوي على ثلاث كاميرات لالتقاط صور للأغراض البيئية والزراعية وغيرها.

ويأتي إطلاق الخميس بعد أن وضعت روسيا القمر الصناعي الإيراني الخيام في مداره في عام 2022.

وقال وزير الاتصالات الإيراني عيسى زاريبور في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن برنامج الفضاء الإيراني أجرى 23 عملية إطلاق، بما في ذلك 12 خلال إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي.

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