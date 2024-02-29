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مباشر. الحرب على غزة في يومها الـ146.. الجوع يهدد سكان القطاع وواشنطن تدرس إسقاط المساعدات جوًا

مخيمات النزوح جنوب قطاع غزة
مخيمات النزوح جنوب قطاع غزة Copyright Hatem Ali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ146، تزامنًا مع إعلان وزارة الصحة في غزة أن "الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا جديدة على سكان قطاع غزة هي حرب التجويع".

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وفي السياق عينه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين بأن واشنطن تدرس إسقاط المساعدات جوا على غزة مع تباطؤ تسليمها برًا.

وفي سياق آخر، حذر ضباط كبار في الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء من أن فرض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قيودًا على دخول فلسطينيي 48 للمسجد الأقصى، قد يشعل الأوضاع في القدس، وفق إعلام عبري.

وكان بن غفير قد دعا لعدم السماح لسكان الضفة الغربية المحتلة بدخول الحرم القدسي على الإطلاق خلال شهر رمضان، مع السماح بدخول عرب الداخل ممن يبلغون من العمر 70 عامًا وما فوق.

تابعوا تطورات الحرب على قطاع غزة

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