بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ146، تزامنًا مع إعلان وزارة الصحة في غزة أن "الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا جديدة على سكان قطاع غزة هي حرب التجويع".

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وفي السياق عينه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين بأن واشنطن تدرس إسقاط المساعدات جوا على غزة مع تباطؤ تسليمها برًا.

وفي سياق آخر، حذر ضباط كبار في الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء من أن فرض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قيودًا على دخول فلسطينيي 48 للمسجد الأقصى، قد يشعل الأوضاع في القدس، وفق إعلام عبري.

وكان بن غفير قد دعا لعدم السماح لسكان الضفة الغربية المحتلة بدخول الحرم القدسي على الإطلاق خلال شهر رمضان، مع السماح بدخول عرب الداخل ممن يبلغون من العمر 70 عامًا وما فوق.

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