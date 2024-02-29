شاهد: وصلته بواسطة هليكوبتر.. لجنة الانتخابات تأخذ صوت ناخب يعيش وحده في أقصى شرق روسيا

بقلم: يورونيوز

بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية في المناطق النائية بأقصى شرق البلاد الأربعاء.

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وزارت لجنة الانتخابات عدة مناطق نائية في شبه جزيرة كامتشاتكا مستعينة بطائرة هليكوبتر لصعوبة الوصول إلى تلك المناطق التي تغطيها الثلوج بشكل كامل.

وفي كيب كروجلي وهي منطقة تقع في كامتشاتكا يعيش ناخب واحد فقط، وهو حارس المنارة فيها.

وسيستمر التصويت المبكر حتى بدء الانتخابات التي ستجرى يومي 15 و17 مارس/آذار.

يترشح فلاديمير بوتين للرئاسة للمرة الخامسة، ويسعى للتمديد لست سنوات أخرى.

ويعتقد بشكل مؤكد إنه سيفوز في هذه الانتخابات، فمعارضوه البارزون والذين يمكن أن ينافسوه في هذه الانتخابات هم إما في السجن أو المنفى، أو قُتلوا.

ويتنافس بعض المرشحين الشكليين، على الرغم من غياب فرصة فوزهم أمام بوتين الذين يسيطر بشكل مطلق على الساحة السياسية في روسيا.