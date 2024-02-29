"إجراء يائس".. الولايات المتحدة تفكر بإنزال المساعدات جوا على غزة

بقلم: يورونيوز

نقلت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق الإنزال الجوي على غرار ما فعلت الأردن مؤخرًا.

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وتفكر إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن بهذا الحل مع تزايد صعوبة توصيل المساعدات البرية حسبما نقلت وكالة رويترز.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري، عن مسؤول أمريكي بأن هذا الإجراء غير فعال وأن أي مساعدات بكميات كبيرة يجب أن تدخل عن طريق البر، حيث قال المسؤول للموقع: "الوضع سيئ حقًا".

وقال مسؤول أمريكي آخر للموقع: "نحن غير قادرين على إيصال المساعدات الكافية بالشاحنات، لذا نحتاج إلى إجراءات يائسة مثل الإنزال الجوي".

والأربعاء أيضًا، قال وزير في الحكومة الكندية إن أوتاوا تعمل على إسقاط المساعدات الإنسانية لغزة جوًا في أقرب وقت ممكن، بينما تستكشف خيارات جديدة لتوصيل المساعدات.

وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين إن توفير عمليات الإنزال الجوي بالشراكة مع الدول ذات التفكير المماثل في المنطقة، مثل الأردن، مطروح على الطاولة.

وتحذر الأمم المتحدة من تفاقم المجاعة بين سكان القطاع.

وفي السياق عينه، قالت إسرائيل الإربعاء، إن 31 شاحنة محملة بالأغذية دخلت شمال قطاع غزة. ونحو ما يقرب من 20 شاحنة أخرى دخلت شمال القطاع يومي الاثنين والثلاثاء. وعلى الرغم من هذا تعرقل إسرائيل إدخال المساعدات التي يحتاجها القطاع، ولا يدخل منها سوى القليل.

إسرائيليون يتجمعون عند معبر نيتسانا الحدودي الإسرائيلي مع مصر احتجاجا على إيصال المساعدات إلى غزة Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء، إنه يجب تفريغ الشاحنات الكبيرة التي تدخل غزة وإعادة تحميلها على شاحنات فلسطينية أصغر، لكن ليس هناك ما يكفي منها، كما أن هناك نقصا في الأمن لتوزيع المساعدات في غزة.

وأضاف: "لهذا السبب طالبنا مرارا وتكرارا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية". ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى فتح المعابر في الشمال لتوصيل المساعدات وضمان ممرات آمنة للقوافل.