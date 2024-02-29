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بايدن يقول إن اتفاق وقف إطلاق النار "من المحتمل" ألا يتم تنفيذه بحلول الأسبوع المقبل

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن Copyright Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  Adel Dellal
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قال مسؤول في البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الخميس إن الرئيس تحدث هاتفيا يوم الخميس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن، المحتجزين لدى حماس لن يتم "على الأرجح" بحلول يوم الإثنين. وجاءت تعليقات بايدن في البيت الأبيض بُعيد أيام من قوله إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

وأوضح بايدن أمام الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل مغادرته إلى تكساس حيث من المقرر أن يزور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أنّ "الأمل يبقى قائمًا"، مضيفا "كنت على الهاتف مع أشخاص من المنطقة. ربما لن يتمّ ذلك بحلول الاثنين، ولكني متفائل".

وقال مسؤول في البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الخميس إن الرئيس تحدث هاتفيا يوم الخميس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. واشترط المسؤول عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتحدث علنا.

وأشار بايدن أيضًا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تحاول تحديد ما حدث في مدينة غزة يوم الخميس حيث أكد شهود أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على حشد كبير من الفلسطينيين كانوا يتسابقون لأخذ الطعام من قافلة مساعدات، كما شدّد بايدن على أنّ الخسائر في الأرواح سوف تعقد المحادثات الجارية لتحرير الرهائن ووقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس. 

وقال بايدن للصحفيين: "نحن بصدد التحقق من الأمر الآن ... هناك نسختان متضاربتان لما حدث. وليست لدي إجابة بعد حول ما حدث".

المصادر الإضافية • أ ب

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