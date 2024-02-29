قال لهم القائد: "غادروا أنا لا أثق بكم".. الجيش الإسرائيلي يطرد 9 من جنوده في غزة

بقلم: يورونيوز

طرد الجيش الإسرائيلي 9 من جنوده رفضوا الانصياع للأوامر وتم سحبهم من قطاع غزة، واستنكر ذويهم الإجراء واعتبروه إذلالًا لهم.

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وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود التسعة ينتمون إلى فصيل واحد في لواء "غفعاتي" الذي يقاتل في غزة.

وبحسب الإذاعة، فإن الجنود قاتلوا لمدة أربعة أشهر في خان يونس وأحياء الزيتون والشاطئ والرمال وجباليا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الجنود قولهم: "قال لنا القائد: خلال عشر دقائق اجمعوا معداتكم وغادروا، أنا لا أثق بكم".

ويأتي قرار طردهم على خلفية تجولهم بدون خوذات أو ستر واقية من الرصاص وترك موقعهم بحسب تصريحات للإذاعة.

وقال الجنود للهيئة: "لقد قاتلنا، فقدنا أصدقاء، والآن يرموننا بعيدا.. تخلى عنا القادة الذين كنا معهم طوال القتال، والآن يهددوننا بأنهم سيأخذون منا صفة محارب".

وقُتل 582 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 242 في العمليات البرية المستمرة منذ 27 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى إصابة ألفين و988 ضابطًا وجنديًا.

كما نقلت الهيئة عن أهالي الجنود أن "الجنود كانوا في غزة لفترة طويلة ومنهكين تماما. بدلا من إخراجهم لتجديد نشاطهم، وبدلا من إعطائهم زيا عسكريا عندما يطلبون ذلك، يتم إذلالهم وإلقائهم بعيدا دون ذرة من الحساسية، وتهديدهم بفقدان شهادة المحارب".

وعقّب الجيش الإسرائيلي لهيئة البث قائلا: "نتحدث عن عدد من الجنود الذين انحرفوا عن أوامر الجيش وتم إخراجهم من القطاع في انتظار التحقيق في الأمر. وسيُجرى تحقيق غدا بقيادة قائد اللواء، وفي نهايته ستُتخذ القرارات".