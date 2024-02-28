شاهد: الغزيون يحملون أكياس المساعدات وسط نقص فادح للغذاء في شمال القطاع

بقلم: يورونيوز

في ظل النقص الشديد للغذاء في قطاع غزة، حصل بعض الأهالي على أكياس مساعدات وحملوها على ظهورهم وعلى الدراجات النارية في أثناء سيرهم في شوارع مدينة غزة المدمرة.

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سارع المئات من سكان مدينة غزة إلى إحدى نقاط توزيع المساعدات الغذائية. وأظهرت صور وفيديوهات الناس وهم يحملون أكياس الدقيق والمواد الغذائية يوم الأربعاء وسط نقص واسع النطاق في الإمدادات في القطاع المنكوب بسبب الحرب.

وحمل الغزويون أكياس المساعدات الكبيرة على ظهورهم وعلى الدراجات النارية أثناء سيرهم في شوارع مدينة غزة المدمرة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، راميش راماسينغهام إن ما لا يقل عن ربع سكان غزة أي 576 ألف شخص، على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وأن جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بحاجة ماسة إلى الغذاء.

وأوضح راماسينغهام أنّ واحداً من كل ستة أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني من "سوء التغذية الحاد، والهزال" حيث يصبح الجسم هزيلاً بسبب نقص التغذية.

وكان الجزء الشمالي من القطاع هو الهدف الأولي للهجوم الإسرائيلي في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في الـ7 أكتوبر-تشرين الأول.

وقال راماسينغهام إن العمليات العسكرية الإسرائيلية وانعدام الأمن والقيود الواسعة النطاق على دخول وتسليم السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والمياه والدواء، أدت لتدمير إنتاج الغذاء والزراعة. وأضاف أن هذه العوامل أدت أيضًا إلى شلّ القطاع التجاري الذي كان مزودًا رئيسيًا للاحتياجات اليومية في غزة.

ولجأ حوالي مليون ونصف المليون شخص فروا من القتال، إلى المنطقة المحيطة برفح، أقصى جنوب قطاع غزة. وقد تعهدت إسرائيل بالتوغل في رفح، التي تعتبرها معقلا لحماس.