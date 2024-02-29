مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية فلوريدا

ضباط الشرطة في مكان حادث إطلاق النار في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا. - Copyright AP

ضباط الشرطة في مكان حادث إطلاق النار في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا. - Copyright AP

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصاً واحداً على الأقل لقي مصرعه وأصيب عدد آخر، مساء الأربعاء، بعد إطلاق نار في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

اعلان وحوالي الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي تلقى ضباط من شرطة أورلاندو لمنطقة آيرون ويدج درايف وساوث ليك أورلاندو بلاغاً بشأن إطلاق عدة أعيرة نارية. وعند وصولهم وجدوا أن شخصاً قد قُتل وأصيب عدد آخر. مقتل إمام مسجد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إثر تعرضه لإطلاق نار وأوضحت الشرطة أنها تعمل على تحديد جميع الضحايا وظروفهم، مضيفة: "هذا تحقيق مستمر، بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات، سنجعلها متاحة". ولم تكشف الشرطة عن الدافع المحتمل لإطلاق النار.