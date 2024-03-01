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شاهد: حريق هائل بمركز للتسوق في بنغلادش يحصد أرواح ما لا يقل عن 43 شخصا والحصيلة مرشحة للارتفاع

رجال الإطفاء يعملون على احتواء حريق اندلع في مجمع تجاري في دكا، بنغلاديش- 29 شياط 2024
رجال الإطفاء يعملون على احتواء حريق اندلع في مجمع تجاري في دكا، بنغلاديش- 29 شياط 2024 Copyright Mahmud Hossain Opu/AP.
بقلم:  يورونيوز
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أوضح رئيس وزراء بنغلادش الجمعة أن مركز التسوق المكون من ستة طوابق والذي اشتعلت فيه النيران، لا يوجد فيه مخارح للحريق، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن المزيد من الضحايا.

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واندلع الحريق في وقت متأخر من يوم الخميس في مركز للتسوق وسط مدينة دكا. وهرعت أكثر من اثنتي عشرة وحدة إطفاء لإخماد النيران.

وبحلول فجر الجمعة تأكد وفاة ما لا يقل عن 43 شخصاً. 

وقال وزير الصحة سامانتا لال سين إن ثلاثة جرحى توفوا في وقت لاحق.

 وأضاف أن الحصيلة قد ترتفع، حيث يتلقى ما لا يقل عن عشرة مصابين إصابات خطيرة العلاج في مستشفيين حكوميين اثنين.

وأعربت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة عن صدمتها إزاء الخسائر في الأرواح، وقالت إن ذلك كان نتيجة الإهمال.

وقال باتشو ميا، المسؤول عن مركز الشرطة في مستشفى كلية الطب في دكا، إنه تم التعرف على 41 ضحية وتم تسليم 38 جثة إلى عائلاتهم.

وكان من بين القتلى خمسة أفراد من عائلة واحدة، وشملت الحصيلة أيضا طلاباً ومعلمين وصحفيين اثنين. 

ولم  يُحدد سبب الحريق، لكن إدارة الإطفاء قالت إن مالك المبنى كان قد تلقى ثلاث غشعارات على الأقل لتصحيح نظام إطفاء الحريق في المبنى.

المصادر الإضافية • أ ب

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