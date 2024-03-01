EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: تشكيل لجان الحماية الشعبية في رفح لضبط الأسعار ومقاومة الاحتكار وسط نقص حاد للمواد الغذائية

ندرة للسلع في سوق رفح - غزة. 2024/02/29
ندرة للسلع في سوق رفح - غزة. 2024/02/29 Copyright AP/Mohammad Jahjouh
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

في سوق رفح يتدافع الناس للحصول على القليل من الطعام، ووسط ندرة حادة للمواد الغذائية، وما رافقها من شكاوى الناس من ارتفاع مهول للأسعار، تشكلت لجنة حماية شعبية لمقاومة الاحتكار.

اعلان

لا زي رسمي لعناصر لجنة الحماية الشعبية، هم يجوبون السوق ملثمين...يحمل معظمهم هراوات، والبعض الآخر حمل بنادق هجومية، ويقولون إنهم يتعاونون مع الشرطة المحلية، وإنهم يقومون بدوريات مراقبة في السوق، حتى يحافظ الباعة على أسعار منخفضة.

وقال أحد عناصر اللجنة وهو أبو حمزة: "نحن هنا لمكافحة المحتكرين وملاحقة كل من يرفع الأسعار، أو يسرق أو ينهب أو يروج المخدرات أو يسبب المشكلات، سنقاومه بالحديد والنار... نحن هنا لحماية الشعب".

ويقطن مدينة رفح القريبة من الحدود المصرية قبل الحرب حوالي 300 ألف فلسطيني، ولكن المدينة اليوم تستضيف حوالي 1.4 مليون نسمة معظمهم من النازحين، الذين أجبرهم القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو خمسة أشهر على ترك منازلهم شمال القطاع ووسطه والتوجه جنوبا.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

العدس أكلة فاخرة في غزة.. أكثر من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من الجوع في القطاع

كيف سيواجه سكان غزة الجوع ومصاعب الحياة اليومية في ظل وقف مساعدات الأونروا؟

شاهد: هائمون في الشوارع يحاصرهم البرد والجوع.. الجيش الإسرائيلي يجبر آلاف النازحين على إخلاء غرب غزة

مجاعة طوفان الأقصى حركة حماس غزة فلسطين بنيامين نتنياهو