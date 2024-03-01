شاهد: تشييع زوجين مسنيين قُتلا في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بقلم: يورونيوز

شارك المئات في قرية كفرا بجنوب لبنان، الجمعة، في تشييع زوجين مسنين قتلا في غارة جوية إسرائيلية على منزل رجل مسن وزوجته في جنوب لبنان.

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وأدت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سلسلة من المحالات التجارية على الطريق العام الرابط بين بلدتي كفرا وصديقين، مساء الأربعاء، إلى مقتل حسين حمدان وزوجته منارعبادي، وإصابة 14 آخرين.

وكان الزوجان قد عادا إلى منزلهما قبل ساعات قليلة من الغارة.

ويتبادل "حزب الله" في لبنان مع الجيش الإسرائيلي، بوتيرة يومية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قصفاً متقطعاً أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.