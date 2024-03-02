إلهان عمر ترفض "تمويل الدولار الأمريكي للقنابل الإسرائيلية" وتدعو لوقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

انتقدت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر الإدارة الأمريكية، لأنها "أعطت الضوء الأخضر لمذبحة بحق الفلسطينيين"، ولموافقتها على تقديم مساعدات إضافية "من القنابل" إلى إسرائيل دون موافقة الكونغرس، داعية إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

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قالت إلهان عمر بشأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن: "إن هذه الإدارة لا يمكن أن تكون وسيط سلام نزيه، في حين أنها تعطي الضوء الأخضر لتنفيذ مذبحة بحق الفلسطينيين".

وأعربت إلهان عمر عن ألمها، إزاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون بيأس في قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي، وتحديدا في رفح التي تكدس فيها حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني، لجأوا إلى هناك بعد أن دمر القصف الإسرائيلي منازلهم ولاحقهم حتى جنوب القطاع، حيث بدا أن إسرائيل تريد تهجيرهم قسريا إلى سيناء وهو ما ترفضه مصر.

وقالت إلهان: "إن قلبي ينفطر مع تفاقم الأزمة في غزة، حيث تزدحم رفح بنحو مليون ونصف المليون فلسطيني يتملكهم الرعب، ويتعرضون لهجوم بلا هوادة، لا يجدون مكانا آمنا يختبئون فيه".

وبينت إلهان عمر قولها إنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية، للارتقاء بالإنسانية وحماية الأبرياء من الناس في غزة، وإعادة الرهائن سالمين إلى منازلهم وتعليق أمل لأجل السلام، فإنه ينبغي المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يحظى الفلسطينيون وكذلك الإسرائيليون بضمانات أمنية والسلام والعدالة .

وختمت النائبة كلامها بالقول إنه لا مجال لأن تمول الأموال الأمريكية القنابل الإسرائيلية، ولا مجال أن يموت مزيد من الأطفال تحت أنقاض الخرسانة، وإن التاريخ سيذكر أولئك الذين يقفون على أسس أخلاقية سامية إزاء ما يجري.