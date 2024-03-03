بقلم: يورونيوز

البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء

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انتخب المشرعون في الجمعية الوطنية الباكستانية الأحد شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء للمرة الثانية.

وهتف مؤيدو رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان في البرلمان احتجاجا على تعيينه، وزعموا حدوث تزوير في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب أياز صادق إن شريف حصل على 201 صوت، وتقدم على عمر أيوب من مجلس الاتحاد السني الذي حصل على 92 صوتا. وكان شريف بحاجة إلى 169 صوتا فقط للحصول على الأغلبية.

وقد حظي أيوب بدعم حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية بقيادة عمران خان، والذي لم يتمكن مرشحوه من الحصول على عدد كاف من المقاعد لتشكيل حكومة بمفردهم.

وبعد أيام من المفاوضات، شكّل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة شريف وأنصاره تحالفا بعد انتخابات 8 شباط/فبراير التي أُعلنت نتائجها بعد تأخير غير عادي بسبب انقطاع الاتصالات الهاتفية في جميع أنحاء البلاد. وقالت السلطات إن قطع الاتصالات كان ضروريا لتجنب هجمات المسلحين على المرشحين وقوات الأمن.

وأثار التأخير انتقادات من حزب خان الذي يصر على أن التصويت تم تزويره لمنعه من الحصول على الأغلبية، ويزعم الحزب أن لديه أدلة على أن فوزه "سُرق أثناء فرز الأصوات"، وهي تهمة تنفيها لجنة الانتخابات.