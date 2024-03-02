بقلم: Euronews

السلطات التونسية تحقق في حريق اندلع في كنيس يهودي وتستجوب مشتبها به

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قال السلطات المختصة اليوم السبت، إن رجلا يعتقد أنه أشعل حريقا في حديقة بكنيس يهودي في شرق تونس محتجز ويخضع للتحقيق لاستهدافه دار عبادة يهودية.

وقال هشام بن عيّاد، المدعي العام في مدينة صفاقس الساحلية بشرق البلاد لوكالة أسوشيتد برس إن النيران اشتعلت في حديقة في فناء الكنيس اليهودي بالمدينة الأحد الماضي، وتم فتح تحقيق واعتقال مشتبه به.

وقال بن عياد إن المشتبه به موظف عمومي في أواخر الأربعينيات من عمره. ويجري استجوابه لتحديد ما إذا كان الحريق الذي وصفه المدعي العام بالعمل الإجرامي مدبرا واستهدف الكنيس اليهودي بشكل متعمد.

وقال بن عياد إنه لم تقع إصابات في الحريق الذي تم إخماده في اليوم نفسه. وأن الحريق لم يتسبب بأضرار كبيرة في المبنى. وأضاف أن الكنيس بدا فارغا حينها.