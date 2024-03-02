بعد 12 يوما على استهدافها من الحوثيين.. غرق سفينة روبيمار بالبحر الأحمر وتحذيرات من كارثة بيئية

بقلم: يورونيوز

السفينة كانت تحمل علم بيليز عند عبورها باب المندب الحيوي البحر الأحمر قبل أن تتعرض للاستهداف

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قال مسؤولون يوم السبت إن سفينة تعرضت لهجوم من قبل سلاح البحرية التابع للقوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن غرقت اليوم السبت في البحر الأحمر بعد أيام من غرقها في المياه.

السفينة "روبيمار" انجرفت بعد الهجوم الذي وقع في شهر شباط/ فبراير، وهي أول سفينة يغرقها الحوثيون مع استمرار استهدافهم منذ أشه السفن الإسرائلية او المشغلة لصالح إسرائي أو الذاهبة إلى موانئ الدولة العبرية عبر ممر باب المندب والبحرين الاحمر والعرب.

وقد أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وكذلك مسؤول عسكري إقليمي رفض الكشف عن هويته غرق السفينة.

من جهتها أشارت وكالة انباء سبأنت نقلا عن خلية الأزمة للتعامل مع السفينة "روبيمار" غرق السفينة التي تحمل علم بيليز قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد هجومين وصفته خلية الأزمة بالإرهابي لجماعة الحوثي.

وأعربت خلية الأزمة عن أسفها لغرق السفينه بسبب الكوارث البيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر، وأكدت أن النتيجة كانت متوقعة بعد ترك السفينة لأكثر من ١٢ يوما.

ودعت خلية الأزمة ما وصفته المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والتعاطي بحزم مع التهديدات الإرهابية حسب زعهما والحفاظ على سلامة الملاحة العالمية على حد قول خلية الأزمة