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إسرائيل

شاهد: تشييع تونسي إسرائيلي قُتل بالهجوم على كنيس يهودي في جربة

تابوت المواطن الإسرائيلي التونسي الذي قُتل في جربة
تابوت المواطن الإسرائيلي التونسي الذي قُتل في جربة   -  Copyright  AFP
بقلم:  يورونيوز

أودى هجوم بالقرب من معبد يهودي في جزيرة جربة التونسية بحياة ثلاثة رجال أمن واثنين من الزوار يوم الثلاثاء، وذلك أثناء زيارة سنوية تجتذب مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى كنيس الغريبة.

شارك عدد من الأشخاص في تشييع الإسرائيلي التونسي أفييل حداد الذي قُتل في 9 أيار/ مايو في إطلاق نار جماعي خلال موسم الحج اليهودي السنوي في كنيس غريبة التاريخي في جزيرة جربة التونسية، في بلدة نتيفوت جنوب إسرائيل.

وأودى هجوم بالقرب من معبد يهودي في جزيرة جربة التونسية بحياة ثلاثة رجال أمن واثنين من الزوار يوم الثلاثاء، وذلك أثناء زيارة سنوية تجتذب مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى كنيس الغريبة.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أن الزائرين القتيلين هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة).

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية عن وفاة الشرطي الثالث الأربعاء متأثرًا بجروحه بعد الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن المهاجم، وهو رجل أمن تابع للحرس البحري، قتل زميله، "ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة، وعمد إلى إطلاق النار بصورة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان، والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلًا".

وأضافت: "أسفرت العملية عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة، توفي أحدهم، كما توفي اثنان من الزوار، وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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