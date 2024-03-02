شاهد: الجيش الأمريكي ينشر فيديو يظهر إنزالاً جوياً للمساعدات الإنسانية فوق غزة

بقلم: يورونيوز

قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس إن ثلاث طائرات عسكرية أمريكية من طراز "سي-130" أسقطت 38 ألف طرد غذائي اليوم السبت.

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نفذ الجيش الأمريكي أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة وذلك بعد يومين من "مجزرة الطحين" التي قتل فيها 116 فلسطينياً على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم الحصول على مساعدات عاجلة عند دوار النابلسي بشارع الرشيد في شمالي غزة.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتد برس إن ثلاث طائرات عسكرية أمريكية من طراز "سي-130" أسقطت 38 ألف طرد غذائي اليوم السبت.

وتم تنسيق عمليات الإنزال الجوي الأمريكية مع القوات الجوية الملكية الأردنية، التي قامت أيضاً بإنزال المواد الغذائية من الجو وشاركت في مهمة يوم السبت.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة "X" : "ضمت العملية المشتركة طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية وجنود الجيش المتخصصين في توصيل الإمدادات جواً، وبناء الحزم وضمان الإنزال الآمن للمساعدات الغذائية".

وأضافت أن عمليات الإنزال الجوي هذه تعد جزءًا من جهد متواصل لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات والطرق البرية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستبدأ المشاركة في عمليات إنزال المساعدات الإنسانية جواً لسكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الكارثية التي يواجهونها مع استمرار الحرب.

وعبرت عدة دول والأمم المتحدة الجمعة عن صدمتها من مقتل أكثر من 110 فلسطينيين خلال عملية توزيع مساعدات الخميس في مدينة غزة.

وحذرت الأمم المتحدة أيضاً أن من مجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء" مع إظهار الإحصاءات الرسمية أن عشرات الأطفال ماتوا جوعاً.