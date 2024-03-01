بايدن: الولايات المتحدة ستبدأ بإسقاط المساعدات الإنسانية جواً على غزة خلال أيام

بقلم: يورونيوز

أوضح جو بايدن أنّ الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية سيبدأ في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّ "خسارة الأرواح أمر مفجع"، ومتعهدا في الوقت ذاته أنّ الولايات المتحدة ستقوم بالمزيد لتقديم المساعدات الإنسانية.

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستبدأ بإنزال المساعدات الإنسانية على قطاع غزة جوّا، بعد يوم من مقتل عشرات الفلسطينيين خلال على يد القوات الإسرائيلية.

وأعلن الرئيس هذه الخطوة بعد مقتل ما لا يقل عن 115 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 750 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزة يوم الخميس عندما قال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار في حين كانت حشود كبيرة من الفلسطينيين تتسابق للحصول على حصص غذائية من قافلة مساعدات.

وأوضح جو بايدن أنّ الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية سيبدأ في "الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "خسارة الأرواح أمر مفجع"، ومتعهدًا في الوقت ذاته أنّ الولايات المتحدة ستقوم بالمزيد لتقديم المساعدات الإنسانية.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة تبحث عن طرق إضافية لتسهيل وصول المساعدات. وتابع قائلا: "سننضم في الأيام المقبلة إلى أصدقائنا في الأردن وآخرين ممن يقدمون عمليات إسقاط جوي للمواد الغذائية والإمدادات الإضافية" و"سنسعى إلى فتح طرق أخرى، بما في ذلك ربما ممر بحري".

وقال بايدن: "المساعدات المتدفقة إلى غزة بعيدة كل البعد من أن تكون كافية" و"حياة الأبرياء والأطفال على المحك." وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي حتى ندخل المزيد من المساعدات إلى هناك. يجب أن ندخل مئات الشاحنات، وليس فقط عدة شاحنات."

وتحدثت تقارير صحفية أنّ الرئيس الأمريكي أخطأ خلال تصريحاته حيث ذكر أوكرانيا، عندما كان يشير إلى المساعدات التي ستوجه إلى غزة.