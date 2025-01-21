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هاليفي بعد الاستقالة بسبب فشل السابع من أكتوبر: حققنا إنجازات كبيرة وقد تغير وجه الشرق الأوسط

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، في القدس، إسرائيل، يوم الاثنين، 6 مايو/أيار 2024.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، في القدس، إسرائيل، يوم الاثنين، 6 مايو/أيار 2024. Copyright Amir Cohen/AP
Copyright Amir Cohen/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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مع دخول الهدنة في غزة يومها الثالث، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي استقالته، مشيرًا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ في 6 مارس/آذار المقبل. وقال في بيان إنه "يتحمل المسؤولية عن فشل السابع من أكتوبر".

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وأوضح هاليفي أن الجيش خاض حربًا طويلة الأمد على سبع جبهات، وحقق إنجازات "غيرت وجه الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.

ومع ذلك، أشار قائد الأركان إلى أنه لا يستطيع التخلص من ذكرى السابع من أكتوبر، قائلًا: "إن الفشل الفادح يرافقني بشكل يومي وعلى مدار الساعة".

وأضاف أن الجيش تكبّد خسائر فادحة في الأرواح، وأن الحرب "تركت جروحًا وندوبًا عميقة لدى العديد من الجنود وعائلاتهم".

الجيش الإسرائيلي ينشر بيان استقالة قائد أركانه

وفي حديث مع وسائل الإعلام، قال هاليفي إنه مسؤول عن الفشل كما هو مسؤول عن الإنجازات، مشيرًا إلى أنه "ألحق بحزب الله هزيمة نكراء"، وأضاف أن غالبية قادة الحزب تم اغتيالهم، وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله، كما زعم أنه قتل 4000 مقاتل من الحزب.

وأكد هاليفي على انفتاح الجيش مع أي جهة ستتحقق في أحداث السابع من أكتوبر، لافتًا إلى أن هناك مهامًا يجب إكمالها تتعلق بحكم حماس وقدراتها على قتال العصابات.

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وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتواتر سلسلة استقالات في الجيش، منها استقالة يارون فنكلمان، قائد القيادة الجنوبية.

وفي كتاب استقالته قال فنكلمان إنه "فشل في 7 أكتوبر في حماية النقب الغربي".

لم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها صفوف الجيش الإسرائيلي استقالات مؤثرة، فقد سبقتها استقالات واسعة طالت عدداً من المسؤولين على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وقبل أشهر، قدم الكولونيل شلوميت ميلر بوتبول الذي يعتبر الرجل الثاني في قسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد دانيال هاغاري استقالته بالإضافة إلى عدد كبير من الضباط المسؤولين في قسم المعلومات بالجيش.

وخلال الشهور الأخيرة، تناولت تقارير إسرائيلية عديدة الخلافات العميقة بين الحكومة والجيش الإسرائيلي بسبب إدارة الحكومة للحرب التي استمرت لأكثر من 15 شهرا.

هذا وشهد مجلس الحرب الإسرائيلي (الكابينت) أيضا خلافات واسعة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول مع رئيس الحكومة بينامين نتنياهو حول إدارة الحرب وتفاصيل صفقة التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

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