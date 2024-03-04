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سجين أمريكي تبرع بـ 17 دولارًا لقطاع غزة فكافأه الناس بأكثر من 100 ألف دولار

متظاهرة تحمل لافتة مكتوب عليها أوقفوا قتل الأطفال الفلسطينيين في بيروت، لبنان
متظاهرة تحمل لافتة مكتوب عليها أوقفوا قتل الأطفال الفلسطينيين في بيروت، لبنان Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تبرع سجين بكامل راتبه من داخل سجن في شمال كاليفورنيا، إلى سكان غزة وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

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وطلب حمزة وهو اسم مستعار للسجين، من صديقه جاستن مشوف، التبرع بمستحقاته الشهرية والبالغة ب 17.74 دولارًا مقابل 136 ساعة من التنظيف قام بها، لسكان غزة. 

وأوضح مشوف، والذي بدأت علاقته بالسجين في عام 2009 من خلال فيلم وثائقي للصحيفة لقد كان "قلقًا ومحطمًا" بسبب مشاهدته للأخبار عن قطاع غزة.

وقام مشوف بنشر إيصال دفع أجر حمزة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمساعدة صديقه. وجمع مشوف أكثر من 102 ألف دولار من خلال حملة gofundme كان من المفترض أن تخصص لحمزة ولكنه قرر تخصيص بعض التبرعات لمحتاجين أكثر منه.

وأفاد مشوف إن حمزة لا يريد صرف انتباه الناس عن أولئك الذين يعانون أكثر منه".

تظهر السجلات القانونية أن حمزة أدين بتهمة القتل من الدرجة الثانية في عام 1986 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، أمضى منها 40 عاما ويتوقع خروجه الشهر المقبل.

المصادر الإضافية • صحيفة واشنطن بوست الأمريكية

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