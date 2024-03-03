شاهد: إسرائيل تستهداف المساعدات للمرة الرابعة.. قتلى وجرحى في قصف شاحنة طحين بدير البلح وسط غزة

بقلم: يورونيوز

قُتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين وأصيب العشرات، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف شاحنة مساعدات في دير البلح وسط قطاع غزة، في حين اتهم الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل بتعمد استهداف قوافل الإغاثة في القطاع.

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ويأتي الهجوم الأخير على قافلة المساعدات بعد مقتل ما لا يقل عن 116 فلسطينيا في قافلة مساعدات عند دورا النابلسي بشارع الرشيد في شمال غزة الخميس وإصابة 760 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

ويقول مراقبو الأمم المتحدة إن هناك عدداً كبيراً من الجرحى المصابين بالرصاص.

المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة قال إن القوات الإسرائيلية ترتكب مجـزرة مروعة عند دوار الكويتي بغزة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية ذكرت صباح الأحد أن 15 طفلاً قتلوا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان، فيما يخشى على حياة 6 اطفال يعانون من سوء التغذية والحفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والاكسجين وضعف الامكانيات الطبية، بحسب المصادر الطبية الرسمية.

وأكد المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، أن إسرائيل تتعمد تجويع الشعب الفلسطيني في غزة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر.

وكتب فخري في منشور على منصة "إكس" أن المجاعة في غزة قد تكون بدأت بالفعل.

وأضاف: "الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه المجاعة هي وقف فوري لإطلاق النار، والطريقة الوحيدة للحصول على وقف إطلاق النار هي معاقبة إسرائيل".