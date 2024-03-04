الاتحاد الأوروبي يفرض أول غرامة على "آبل" بقيمة 2 مليار دولار لاحتكارها خدمات بث الموسيقى

بقلم: Euronews

فرض الاتحاد الأوروبي أول عقوبة احتكار ضد شركة آبل يوم الثلاثاء، بقيمة 2 مليار دولار لانتهاكها قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخدمة بث الموسيقى الخاصة.

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وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للكتلة المكونة من 27 دولة وأعلى جهة تنفيذية لمكافحة الاحتكار، إن شركة آبل منعت مطوري التطبيقات من "إبلاغ مستخدمي "IOS" بشكل كامل عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص خارج التطبيق".

وهذا أمر غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. وقالت اللجنة إن شركة آبل تصرفت بهذه الطريقة لما يقرب من عقد من الزمن، مما يعني أن العديد من المستخدمين دفعوا "أسعارًا أعلى بكثير مقابل اشتراكات بث الموسيقى".

وتأتي الغرامة البالغة 1.8 مليار يورو في أعقاب تحقيق طويل الأمد أثارته شكوى من خدمة البث المباشر السويدية Spotify قبل خمس سنوات.

وقاد الاتحاد الأوروبي الجهود العالمية للقضاء على شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك سلسلة من الغرامات بمليارات الدولارات على غوغل واتهام ميتا بتشويه سوق الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت. وفتحت اللجنة أيضًا تحقيقًا منفصلاً لمكافحة الاحتكار في خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول من آبل.

وتأتي الغرامة في نفس الأسبوع الذي سيبدأ فيه تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، التي تهدف إلى منع شركات التكنولوجيا من السيطرة على الأسواق الرقمية.

يفرض قانون الأسواق الرقمية، المقرر دخوله حيز التنفيذ يوم الخميس، مجموعة من الأمور التي يجب تجنبها على الشركات، بما في ذلك "Apple" و"Meta" و"Alphabet" الشركة الأم لشركة "Google" و"ByteDance" الشركة الأم لـ "TikTok"، تحت التهديد بغرامات باهظة.