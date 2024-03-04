فيديو: مقتل شخص جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان على شمال إسرائيل

بقلم: يورونيوز

قتل شخص وأصيب تسعة آخرون بجروح اليوم الاثنين جرّاء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان على بستان بالقرب من مرغليوت بشمال إسرائيل.

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وأكدت الجهات الطبية في إسرائيل، أن هناك اثنين من المصابين في حالة حرجة.

وأضافت بأن القتيل وجميع المصابين هم من العمال الأجانب غير الإسرائيليين. ورجحت تقارير إعلامية إسرائيلية أنهم من أصول تايلاندية.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن عن تنفيذ ثلاث عمليات فجر الاثنين استهدفت قوتين إسرائيليتين عبر الحدود.

ويتصاعد التوتر والقصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ الهجوم غير المسبوق لحركة حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.