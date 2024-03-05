استطلاع: 52% من الأمريكيين يؤيدون وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

بقلم: يورونيوز

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز البحوث الاقتصادية والسياسية مؤخرًا، أن 52٪ من الأمريكيين يؤيدون تعليق إمداد إسرائيل بالأسلحة حتى انتهاء حربها في قطاع غزة.

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أظهر الاستطلاع اختلافا كبيرا داخل الحزب الديمقراطي، حيث وافق 62% من المشاركين على ضرورة أن طتوقف واشنطن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى تتوقف هجماتها على غزة"، بينما عارض 14% فقط هذا الرأي.

في المقابل، أيدت نسبة 30% فقط من أعضاء الحزب الجمهوري وقف شحنات الأسلحة الأمريكية، بينما عارضت غالبية نسبتها حوالي 55% من الأمريكيين فكرة وقف المساعدات العسكرية.

وأكد مارك ويزبروت، المدير المشارك لمركز البحوث الاقتصادية والسياسية في واشنطن، أن "وقف إطلاق النار يختلف تفسيره من شخص لآخر، لكن وقف إرسال شحنات الأسلحة محدد ولا لبس فيه".

يلقى الدعم الأمريكي لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل رواجا في الأيام الأخيرة، إثر ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 30 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال في قطاع غزة.