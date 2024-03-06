اتهامات بالتهرب الضريبي تطال مدرب ريال مدريد والنيابة العامة تطالب بسجنه

بقلم: يورونيوز

طالبت النيابة العامة الإسبانية، الأربعاء، بسجن مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمدة 4 سنوات و9 أشهر، بتهمة التهرب الضريبي.

اعلان

واتهم المدعون الحكوميون الإسبانيون مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بالاحتيال الضريبي، زاعمين أنه استخدم شركات وهمية لإخفاء أجزاء من دخله خلال الفترة الأولى لتدريبه النادي قبل عقد من الزمن (بين العام 2014 و2015)، والتي تقدّر قيمته بحوالي مليون يورو.

وزعم المدعون أنه أنشأ نظامًا "وهمياً" لإخفاء أرباحه الإضافية، وأضافوا: "إن أنشيلوتي استخدم شركات تفتقر إلى أي نشاط حقيقي مقرها خارج إسبانيا حتى لا يضطر هو أو الشركات المذكورة إلى دفع ضرائب على المبالغ الكبيرة التي حصل عليها في إسبانيا أو خارج بلدنا".

ودرب أنشيلوتي، البالغ من العمر 64 عاماً، ريال مدريد في الفترة من 2013 إلى 2015، قبل أن يعود إلى النادي في 2021.

أنشيلوتي هو أحد أنجح المدربين في كرة القدم. وهو المدرب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، مرتين مع ريال مدريد ومرتين مع ميلان، والمدرب الوحيد الذي فاز بألقاب الدوري المحلي في إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا.

واتخذت إسبانيا إجراءات صارمة ضد كبار الشخصيات في كرة القدم الذين لم يدفعوا مستحقاتهم، على الرغم من أنه لم يتم إرسال أي منهم إلى السجن حتى الآن.

تلقى مدرب ريال مدريد السابق جوزيه مورينيو حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بعد اعترافه بالذنب بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2019. كما أدين اللاعبان النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا.

واتهموا المدرب الإيطالي بالاحتيال على مليون يورو في عامي 2014 و2015 من خلال الإعلان فقط عن الدخل الذي حصل عليه من ريال مدريد مع حذف دخله من حقوق الصور.