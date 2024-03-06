بالأرقام.. نزوح وتجويع وكوارث إنسانية وآلاف الأطفال اليتامى وتدمير للمستشفيات في 5 أشهر من الحرب

بقلم: يورونيوز

كوارث إنسانية وتدمير ليس كمثله شيء وتجويع تعجز الكلمات عن وصفه، حال قطاع غزة في الحرب المسعورة منذ 152 يوما

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ضربت الأزمة الإنسانية مختلف أوجه الحياة في قطاع غزة، وشملت نقصاً حاداً في الغذاء والماء والدواء.. وفيما يلي بعض الحقائق المهمة بالأرقام:

النزوح

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن نحو 1.7 مليون شخص، أي أكثر من 75 بالمئة من السكان، نزحوا داخل غزة. واضطر كثيرون منهم إلى النزوح أكثر من مرة.

وفي أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف والقتال في خان يونس والمناطق الوسطى في الأيام الأخيرة، انتقل عدد كبير من النازحين مرة أخرى إلى الجنوب.

وكثفت إسرائيل الشهر الماضي، قصفها لمدينة رفح الواقعة جنوبي القطاع على الحدود مع مصر، حيث يكتظ نحو 1.5 مليون شخص.

المستشفيات

قالت منظمة الصحة العالمية، إن معظم مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى، توقفت عن العمل.

لا يعمل من هذه المستشفيات جزئياً إلا 12 مستشفى فقط، 6 منها في شمال القطاع و6 في الجنوب، بينما يعمل مستشفى الأمل في خان يونس بالحد الأدنى.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، ريتشارد بيبركورن، الثلاثاء، إن "أكثر من 8 آلاف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج.

وأضاف أن "نحو 6 آلاف شخص يحتاجون إلى الخروج من القطاع بسبب إصابات وأمراض مرتبطة بالحرب، في حين يعاني 2000 من السرطان وأمراض مزمنة خطيرة".

سوء التغذية والتجويع

وصلت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 18 قتيلاً في غزة، بحسب وزارة الصحة اليوم، وكان آخر الضحايا الطفل يزن الكفارنة البالغ من العمر 10 سنوات والذي توفي في مستشفى أبو يوسف النجار برفح جنوب القطاع.

وأفاد المتحدث باسم "اليونيسف" جيمس ألدر أن التقارير تشير بأن 10 أطفال على الأقل لقوا حتفهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

ورجح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة وفاة المزيد من الأطفال خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم توسيع نطاق المساعدات بدون تأخير.

وأشار إلى أن الهزال يصيب 15.6% من الأطفال ممن تقل أعمارهم عن العامين في شمال غزة.

وبالإضافة إلى الجوع، قال إلدر إن هناك خطراً متزايداً من الأمراض المعدية، حيث أصيب 9 من كل 10 أطفال دون سن الخامسة (نحو 220 ألف طفل) بالمرض خلال الأسابيع الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 30 ألفاًَأ و717 قتيلاً و 71,377 مصاباً منذ تشرين الأول/ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المصدر ذاته إن القوات الإسرائيلية تعمدت قتل 348 من الكوادر الطبية واعتقال 269 آخرين على رأسهم مديرو مستشفيات.