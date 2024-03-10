14 طفلا فلسطينيا يحتاجون لرعاية طبية يتوجهون من القاهرة إلى روما بغرض العلاج

بقلم: يورونيوز

غادر 14 طفلا فلسطينيا يحتاجون إلى رعاية طبية العاصمة المصرية القاهرة، باتجاه العاصمة الإيطالية روما على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي، حيث سيتم علاجهم في بعض أفضل مستشفيات الأطفال في البلاد.

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على متن الطائرة العسكرية (C-130J)، صعد مجموعة الأطفال وثمانية بالغين و23 شخصاً مرافقاً لهم، وطفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر.

وبعد الهبوط في مطار روما شيامبينو، ستتواصل رحلة الإجلاء الطبي والإنساني بعد ذلك إلى بيزا. وقد قام بعملية الإجلاء الطبي والإنساني طاقم من القوات الجوية، وطاقم طبي عسكري وطاقم طبي وشبه طبي عسكري.

وسوف يتم نقل المرضى إلى مستشفى سانتوبونو في نابولي، ومستشفى ماير في فلورنسا ومستشفى غاسليني في جنوة، ومستشفيات سانت أندريا وبامبين جيسو في روما، ومستشفى نيغواردا في ميلانو ومستشفى ريزولي في بولونيا.

وكان البرلمان الإيطالي وافق الأسبوع الماضي على مهمة "المشرق" الإيطالية، التي تنص على نشر جهاز عسكري للتدخل الإنساني لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء ممرات بحرية إلى الموانئ في القطاع.