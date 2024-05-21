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عاجل. ريال مدريد يعلن موعد اعتزال توني كروس

توني كروس لاعب ريال مدريد يحتفل بالكأس بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا
توني كروس لاعب ريال مدريد يحتفل بالكأس بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا Copyright Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. .
Copyright Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الألماني توني كروس، أسطورة النادي الملكي، سيعتزل كرة القدم بعد بطولة ابطال أوروبا 2024.

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وقال ريال مدريد إن اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 34 عامًا، "قرر الاعتزال كلاعب كرة قدم محترف بعد يورو 2024".

وقال النادي: "يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه ومحبته لتوني كروس، اللاعب الذي سيدخل تاريخ ريال مدريد كواحد من أعظم أساطير نادينا وكرة القدم الدولية".

ويتواجد كروس مع ريال مدريد منذ عام 2014، وساعده على الفوز بـ 22 لقبًا، بما في ذلك أربعة كؤوس أوروبية وأربعة دوري إسباني. خاض 463 مباراة مع النادي.

المصادر الإضافية • أ ب

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