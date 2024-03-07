لا صداع بعد اليوم.. ما هي الحيلة التي تخلصك من إدمان القهوة قبل رمضان؟

بقلم: يورونيوز

غالباً ما يتسبب الصيام في الأيام الأولى من شهر رمضان في الصداع، خصوصاً لأولئك المعتادين على شرب الكافيين باستمرار. سنحاول عرض بعض الخطوات التي ستساعدك على التخلص من إدمان القهوة قبل رمضان، بحسب ما نُشر في موقع "كليفلاند كلينك".

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والكافيين هي مادة موجودة في القهوة والشاي والصودا ومشروبات الطاقة، وتكمن الصعوبة في الإقلاع عنها بشكل مفاجئ لما تتسببه من صداع وآلام في الرأس.

وتعتبر مادة الكافيين من المنشطات، وبمجرد دخولها إلى مجرى الدم بعد مرورها بالمعدة والأمعاء، فإنها تحفز جهازك العصبي المركزي لتجعلك تشعر بمزيد من اليقظة.

ومع اقتراب شهر رمضان، تكثر التساؤلات حول كيفية تفادي الصداع وآلام الرأس، والمفتاح بسيط: التخفيف التدريجي لشرب القهوة حتى يتمكن جسدك من التخلص من مادة الكافيين، كما ورد في موقع "كليفلاند كلينك".

وتعرض اختصاصية التغذية، بيث تشيروني، بعض النصائح التي تمكنك من تقليل استهلاك الكافيين بأمان وكيفية القيام بذلك دون الإصابة بالصداع أو أعراض قطع الكافيين في نظامك الغذائي.

وتقول تشيروني: "إن جسدك يمرّ فعلياً بأعراض الانسحاب، كما لو كنت تتخلص من أي مادة أخرى. ونظرًا لأنه يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، فسوف تصاب بالرعشة والانزعاج والصداع."

ولتجنب هذه الآثار الجانبية، تنصح تشيروني بالتعامل ببطء من دون الإقلاع عن مادة الكافيين بين عشية وضحاها. ففي الواقع، الإقلاع عن الكافيين بشكل مفاجئ يمكن أن يزيد من اعتمادك عليه.

وتنصح اختصاصية التغذية الأشخاص الذين يتناولون وصفة طبية تحتوي على الكافيين، بمراجعة طبيبهم الخاص من أجل تأمين بدائل. أما الناس الذين يسعون إلى تفادي الصداع، فهذه هي الخطوات التي قدمتها تشيروني :