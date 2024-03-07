شاهد: تشييع جثمان جندي إسرائيلي قُتل في المعارك الدائرة في غزة

بقلم: يورونيوز

خرج المئات من الإسرائيليين لتشييع جثمان جندي إسرائيلي قُتل في المعارك الدائرة في غزة.

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وقُتلا الرقيب ديفيد ساسون (21 عاماً) الأربعاء في جنوبي غزة ، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في العملية البرية في غزة إلى 247.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى حوالي 30800 ألف قتيل على الأقل، ونحو 72298 ألف جريح.

وتحاول الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط في اتفاق من شأنه أن يوقف القتال لهدنة تمتد لستة أسابيع، ويتضمن إطلاق سراح 40 رهينة وأسيرا إسرائيليا في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.