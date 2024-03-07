ترامب يتحدى بايدن ويدعوه لمناظرة انتخابية: "في أي وقت وفي أي مكان"

بقلم: يورونيوز

دعا المرشح المحتمل للإنتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن إلى مناظرة انتخابية "في أي وقت وفي أي مكان"، بعد يوم الثلاثاء الكبير، حيث باتت مواجهتهما شبه مؤكدة على المنصب الرئاسي في 2024.

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وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" الخاصة به، يوم الأربعاء: "من المهم، من أجل مصلحة بلدنا، أن نناقش أنا وجو بايدن القضايا الحيوية جداً لأمريكا وللشعب الأمريكي. لذلك، أنا أدعو إلى المناظرة في أي وقت وفي أي مكان!".

وأضاف أنه من الممكن إدارة المناظرات بواسطة اللجنة الوطنية الديمقراطية التي وصفها بالفاسدة، أو اللجنة التابعة لها، وهي لجنة المناظرات الرئاسية (CPD). وتابع: "وإنني أتطلع إلى تلقي الرد. شكراً لاهتمامكم بهذه المسألة!".

وبعد انسحاب نيكي هايلي من السباق الرئاسي، يوم الأربعاء، أصبح ترامب المرشح الوحيد عن الحزب الجمهوري.

وعلى الرغم من أن ترامب قد رفض مراراً دعوات هايلي ومنافسيه الأساسيين في الحزب الجمهوري للمشاركة في مناظرات خلال الانتخابات التمهيدية، لاعتقاده بأنه لن يكسب شيئا من منافسين يسبقهم بأشواط في استطلاعات الرأي، إلاّ أنه يسعى اليوم إلى مناظرة بايدن نظراً للفارق الضئيل بينهم في الاستطلاعات.

وفاز دونالد ترامب في 14 ولاية في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية للحزب الجمهوري، بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا، لكنّه خسر في ولاية واحدة، في حين فاز بايدن في كل الولايات باستثناء خسارته في منطقة ساموا الأمريكية الصغيرة في المحيط الهادئ.

وخلال الشهر الماضي، أعرب ترامب عن رغبته في عقد مناظرة مع بايدن على الفور، مضيفاً في برنامج إذاعي: "أود مناظرته الآن لأنه يجب علينا أن نجري مناظرة. يجب أن نعقد مناظرة من أجل مصلحة البلاد".

وعندما سأله صحافيون خلال رحلة إلى لاس فيغاس، عن دعوة ترامب لإجراء مناظرة معه، قال بايدن: "لو كنت مكانه، لرغبت في مناظرتي أنا أيضاً. ليس لديه ما يفعله".