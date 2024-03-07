شاهد: قبل اليوم العالمي للمرأة.. المنظمات الإنسانية البريطانية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

دعت المنظمات الإنسانية في المملكة المتحدة ، الخميس، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة قبل اليوم العالمي للمرأة.

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وحملت المتظاهرات أكاليل زهور تُشكل عبارة "وقف إطلاق النار الآن" على جسر الألفية الشهير في لندن.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من 70 ألفاً في قطاع غزة منذ أن شنت إسرائيل الحرب على القطاع قبل خمسة أشهر.

وقالت دوروثي سانغ من منظمة "كير" الخيرية الدولية في المملكة المتحدة: "في اليوم العالمي للمرأة، أفكر في النساء والفتيات وزملائي في مجال الرعاية وأسرهم الذين يتألمون ويعانون الآن لدرجة لا يمكن تصورها".

وتقول الأمم المتحدة، بعد 5 أشهر من الحرب والحصار المشدد على القطاع، باتت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم نحو مليونين و400 ألف معرضين للمجاعة.

وحذر مسؤولون أمميون من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أي ما يعادل ربع عدد سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليونين و400 ألف "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، وأن طفلاً واحداً من بين كل 6 أطفال، دون سن الثانية، في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال.