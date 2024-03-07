EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: قبل اليوم العالمي للمرأة.. المنظمات الإنسانية البريطانية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

المنظمات الإنسانية البريطانية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة قبل يوم المرأة العالمي.
المنظمات الإنسانية البريطانية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة قبل يوم المرأة العالمي. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

دعت المنظمات الإنسانية في المملكة المتحدة ، الخميس، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة قبل اليوم العالمي للمرأة.

اعلان

وحملت المتظاهرات أكاليل زهور تُشكل عبارة "وقف إطلاق النار الآن" على جسر الألفية الشهير في لندن.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من 70 ألفاً في قطاع غزة منذ أن شنت إسرائيل الحرب على القطاع قبل خمسة أشهر.

وقالت دوروثي سانغ من منظمة "كير" الخيرية الدولية في المملكة المتحدة: "في اليوم العالمي للمرأة، أفكر في النساء والفتيات وزملائي في مجال الرعاية وأسرهم الذين يتألمون ويعانون الآن لدرجة لا يمكن تصورها".

وتقول الأمم المتحدة، بعد 5 أشهر من الحرب والحصار المشدد على القطاع، باتت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم نحو مليونين و400 ألف معرضين للمجاعة.

وحذر مسؤولون أمميون من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أي ما يعادل ربع عدد سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليونين و400 ألف "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، وأن طفلاً واحداً من بين كل 6 أطفال، دون سن الثانية، في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الخارجية الصينية: حرب إسرائيل في غزة "وصمة عار على الحضارة"

ترامب يتحدى بايدن ويدعوه لمناظرة انتخابية: "في أي وقت وفي أي مكان"

الولايات المتحدة تتوعد "بمحاسبة" الحوثيين في اليمن بعد ضربة استهدفت ناقلة بضائع وأسفرت عن 3 قتلى

المملكة المتحدة احتجاجات قطاع غزة يوم المرأة العالمي وقف إطلاق النار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني