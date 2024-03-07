بقلم: يورونيوز

مع دخول الحرب يومها الـ15، شنّت القوات الإسرائيلية غارات متفرقة على أنحاء قطاع غزة مستهدفة تجمعات سكان ينتظرون المساعدات ومنازل مدنيين، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب من لواء الجبل وإصابة 13 جندياً، بينهم 6 في حالة خطيرة.

وفي ظل أزمة المجاعة التي خلّفت حتى اليوم 20 قتيلاً، تتكثف الدعوات الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للقطاع بشكل أكبر. وفي هذا الشأن، قال مسؤول إغاثي كبير بالأمم المتحدة إن المنظمة ستقيّم يوم الخميس كيفية استخدام طريق عسكري إسرائيلي متاخم لقطاع غزة لتوصيل المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين الذين تقطعت بهم السبل في شمال القطاع.

وعلى صعيد مفاوضات الهدنة المتعثرة حتى الآن، قالت حركة حماس إنها أبدت المرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار، وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنّ الوسطاء اقترحوا هدنة قصيرة لعدة أيام، كخطوة لبناء الثقة والتوصل لاتفاق أطول.

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