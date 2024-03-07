بقلم: Euronews

الولايات المتحدة تتوعد "بمحاسبة" الحوثيين في اليمن على ضربة استهدفت ناقلة بضائع وأسفرت عن 3 قتلى

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توعّدت الولايات المتحدة "بمحاسبة" الحوثيين في اليمن على ضربة استهدفت ناقلة البضائع "أم في ترو كونفيدينس" وأسفرت عن سقوط 3 قتلى، ويُعتبرون أول 3 أشخاص تودي هجمات الحوثيين التي تستهدف السفن بحياتهم.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها قصفت مسيّرتين وصفتهما بأنهما "مركبتان جويتان غير مأهولتين" في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وقالت في بيان أن المسيّرتين "شكلتا تهديدا للسفن التجارية ولسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

مقتل 3 أشخاص

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أكدت مقتل ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تبنى الحوثيون استهدافها قرب شواطئ عدن اليمنية.

وقال بيان للقيادة المركزية إن الصاروخ أصاب السفينة قرب الساعة 11 والنصف صباحا بتوقيت صنعاء، وأكد وقوع أضرار جسيمة بالسفينة التي ذكر أنها مملوكة لجهة ليبيرية وترفع علم دولة بربادوس.

وأضاف البيان: "الصاروخ أصاب السفينة، وأفاد الطاقم بسقوط ثلاثة قتلى وإصابة أربعة آخرين على الأقل بينهم"، مشيرا إلى أن الطاقم فر من السفينة بعد إصابتها، بينما استجابت سفن التحالف التي قال إنها "تقوم بتقييم الوضع".

وأضاف البيان أن هذا الصاروخ هو الخامس الذي يطلقه الحوثيون خلال اليومين الماضيين.

من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "سنواصل محاسبتهم. ندعو الحكومات حول العالم للقيام بالأمر ذاته".

وقال ميلر إن هجمات الحوثيين على السفن "لم تعطّل التجارة الدولية فحسب، ولم تؤد إلى اضطراب حرية الملاحة في مياه دولية فحسب، ولم تعرّض البحارة إلى الخطر فحسب، بل قتلت الآن عددا منهم".

غارات أميركية بريطانية

عقب هذه التصريحات، أعلنت وسائل إعلام حوثية تنفيذ القوات الأمريكية والبريطانية غارتين على مطار مدينة الحديدة، المركز الإداري لمحافظة الحديدة، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وكانت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أعلنت عن إصابة ناقلة البضائع السائبة (ترو كونفيدانس) التي ترفع علم باربادوس وتعرضها لأضرار.