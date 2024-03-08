مؤلف قصص المانغا "دراغون بول" التي رافقت أجيالاً من الأطفال.. أكيرا تورياما يرحل عن 68 عاماً

بقلم: يورونيوز

توفي يوم الجمعة، الياباني أكيرا تورياما، مؤلف قصص "المانغا" اليابانية المصوّرة والذي اشتهر بسلسلتَي “دراغون بول” (Dragon Ball) و”دكتور سلامب” (Dr Slump)، بعد صراعه مع ورم دموي تحت الجافية عن عمر يناهز 68 عاماً.

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واشتهر تورياما المولود عام 1955 في ناغويا (وسط اليابان) بقصص المانغا "دراغون بول"، التي ألّفها عام 1984، وتدور حول حياة ومغامرات معجزة الفنون القتالية سون جوكو منذ طفولته. واقتبسها المؤلف الياباني بتصرّف من رواية القرن السادس عشر الصينية ا"لرحلة إلى الغرب".

ونشرت قصص "دراغون بول" لأول مرة في مجلة ويكلي "شونن جامب" المصورة عام 1984، وجرى تحويلها لاحقاً إلى سلسلة من الأفلام وألعاب الفيديو والمسلسلات التلفزيونية والتي عرضت في أكثر من 80 دولة، وتركت أثراً مهماً في نفوس المشاهدين.

وبيعت من قصص "المانغا" هذه أكثر من 260 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم.

وعرف تورياما، أيضاً، بتصميمه الشخصيات والوحوش في سلسلة ألعاب تقمص الأدوار الشهيرة “دراغون كويست”.

وكتب أحد المعجبين على موقع "دراغون بول" الرسمي: "لن ننسى أبدا أكيرا تورياما بفضل الهدية التي تركها على هذه الأرض. لا أستطيع تخيل عالم بدون دراغون بول".

وفي عام 2023، حصل فنان المانغا على جائزة خاصة في مهرجان "أنغوليم الدولي" الأربعين للشرائط المصوّرة عن مجمل أعماله الفنية.