EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

مشهد مرعب.. سقوط إطار طائرة أمريكية عقب إقلاعها من سان فرانسيسكو

طائرة تابعة لخطوط يونايتد الأمريكية
طائرة تابعة لخطوط يونايتد الأمريكية Copyright David Zalubowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية إلى قطع رحلتها المتجهة إلى اليابان والهبوط اضطراريا في لوس أنجليس بعدما فقدت أحد إطاراتها خلال إقلاعها من مطار سان فرنسيسكو.

اعلان

ولم تسجل أي إصابات بين ركاب الطائرة ذات الطراز "بوينغ 777" والبالغ عددهم 235 بالإضافة إلى طاقم العمل المكون من 14 فرداً وتم نقلهم إلى طائرة بديلة عقب هبوطها الاضطراري الناجح في لوس أنجليس.

وسقط حطام الإطار فوق مرآب بالمطار مما أدى إلى إحداث أضرار بعدد من السيارات دون وقوع إصابات بشرية.

وقال متحدث باسم مطار فرانسيسكو إنه تم إغلاق المدرج مؤقتاً لإزالة حطام الإطار قبل إعادة فتحه بعد ذلك بفترة وجيزة.

وتملك طائرات بوينغ 777 ستة إطارات ويسمح تصميمها بالهبوط الآمن في حال فقدان أو إتلاف أحدهم.

وأعلنت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية أنها فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادث.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف شخص في غزة على شفا المجاعة

شاهد: الصليب الأحمر وصعوبة تنفيذ المهمات بسبب القتال في الكونغو

شاهد: تشييع جثمان جندي إسرائيلي قُتل في المعارك الدائرة في غزة

هبوط مطارات - مطار الولايات المتحدة الأمريكية طائرة