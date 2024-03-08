مشهد مرعب.. سقوط إطار طائرة أمريكية عقب إقلاعها من سان فرانسيسكو

بقلم: يورونيوز

اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية إلى قطع رحلتها المتجهة إلى اليابان والهبوط اضطراريا في لوس أنجليس بعدما فقدت أحد إطاراتها خلال إقلاعها من مطار سان فرنسيسكو.

اعلان

ولم تسجل أي إصابات بين ركاب الطائرة ذات الطراز "بوينغ 777" والبالغ عددهم 235 بالإضافة إلى طاقم العمل المكون من 14 فرداً وتم نقلهم إلى طائرة بديلة عقب هبوطها الاضطراري الناجح في لوس أنجليس.

وسقط حطام الإطار فوق مرآب بالمطار مما أدى إلى إحداث أضرار بعدد من السيارات دون وقوع إصابات بشرية.

وقال متحدث باسم مطار فرانسيسكو إنه تم إغلاق المدرج مؤقتاً لإزالة حطام الإطار قبل إعادة فتحه بعد ذلك بفترة وجيزة.

وتملك طائرات بوينغ 777 ستة إطارات ويسمح تصميمها بالهبوط الآمن في حال فقدان أو إتلاف أحدهم.

وأعلنت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية أنها فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادث.