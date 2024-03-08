شاهد: في عيد المرأة.. الجيش الروسي يوزع الزهور على النساء العابرات

بقلم: يورونيوز

شارك الجيش والشرطة الروسيان في الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة من خلال تقديم الزهور للنساء الأوكرانيات والروسيات.

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قام الحرس الوطني في منطقتي خيرسون وزابوريزهيا الأوكرانيتين اللتين يسيطر عليهما الجيش الروسي، بتقديم الزهورللنساء أثناء مرورهن بسياراتهن. عند نقاط التفتيش.

وفي يكاترينبورغ الروسية، قدم جندي قاتل مؤخراً في أوكرانيا الزهور إلى السكان المحليين الذين يرتدون زيه القتالي.

وفي نوفوسيبيرسك، فاجأت شرطة النقل السائقات بإيقاف سياراتهن وتسليمهن الزهور بدلاً من الغرامات.

وقام متطوعون روس في مدن مختلفة بزيارة عوائل الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا وقدموا لهم الزهور والهدايا نيابة عنهم، كما عرضوا رسائل الفيديو المسجلة على خط المواجهة.