EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أرواح ضحايا القصف الإسرائيلي على خان يونس

صلاة الجنازة على أرواح ضحايا في غزة. 2024/03/10
صلاة الجنازة على أرواح ضحايا في غزة. 2024/03/10 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قتلت القوات الإسرائيلية 15 شخصًا على الأقل في قصف مدفعي استهدف منطقة المواصي في خان يونس في قطاع غزة المحاصر. وأظهرت سجلات المستشفى وصول 15 جثمانا في وقت مبكر من يوم الأحد، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

اعلان

كان من بين الضحايا ثلاث نساء وثلاثة أطفال واثنان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال أقاربهم إنهم قتلوا بنيران المدفعية الإسرائيلية تجاه مخيم كبير للنازحين الفلسطينيين شرق خان يونس.

ويعد هذا المستشفى هو المرفق الرئيسي الذي يخدم وسط غزة وخان يونس، بعد أن أغارت إسرائيل على مستشفى ناصر الشهر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 31,045 فلسطينيا قتلوا منذ بدء الحرب، وإن النساء والأطفال يشكلون ثلثي القتلى. وتتطابق إحصائيات الوزارة في القطاع من الحروب السابقة إلى حد كبير مع أرقام الأمم المتحدة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الشرطة الإسرائيلية تضيق على المصلين الفلسطينيين لدى محاولتهم دخول المسجد الأقصى

نساء غزة في اليوم العالمي للمرأة.. "أرملة شهيد أو أم شهيد أو زوجة مفقود"

ميناء على ساحل غزة..لأجل المساعدات أم لأجل الغاز؟

ضحايا إسرائيل قطاع غزة طوفان الأقصى استعمار- احتلال فلسطين