شاهد: فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أرواح ضحايا القصف الإسرائيلي على خان يونس

بقلم: يورونيوز

قتلت القوات الإسرائيلية 15 شخصًا على الأقل في قصف مدفعي استهدف منطقة المواصي في خان يونس في قطاع غزة المحاصر. وأظهرت سجلات المستشفى وصول 15 جثمانا في وقت مبكر من يوم الأحد، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

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كان من بين الضحايا ثلاث نساء وثلاثة أطفال واثنان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال أقاربهم إنهم قتلوا بنيران المدفعية الإسرائيلية تجاه مخيم كبير للنازحين الفلسطينيين شرق خان يونس.

ويعد هذا المستشفى هو المرفق الرئيسي الذي يخدم وسط غزة وخان يونس، بعد أن أغارت إسرائيل على مستشفى ناصر الشهر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 31,045 فلسطينيا قتلوا منذ بدء الحرب، وإن النساء والأطفال يشكلون ثلثي القتلى. وتتطابق إحصائيات الوزارة في القطاع من الحروب السابقة إلى حد كبير مع أرقام الأمم المتحدة.