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هنية: على دول الطوق أن تكسر مؤامرة التجويع في شمال غزة وإسرائيل نجحت فقط في قتل الأطفال والنساء

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال رئيس المكتب السياسي بحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي يستمر في استهداف المدنيين في مناطق يفترض أن تكون آمنة بقطاع غزة.

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وقال هنية في خطاب متلفز من لبنان إن إسرائيل فشلت في القضاء على حماس خلال حربها الدائرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وأضاف: "لم تنجح (إسرائيل) إلا في قتل الأطفال والنساء والشيوخ والدمار".

وطالب هنية الدول العربية بالتدخل لوقف "مؤامرة التجويع في شمال قطاع غزة". وأضاف: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تراهم شعوبهم (العرب) وهم يموتون جوعاً". 

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن ربع سكان قطاع غزة (576,000 شخص) أصبحوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة نتيجة الحرب والحصار الإسرائيلي على القطاع.

ورسم المسؤولون من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ومنظمات الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة صورة قاتمة للوضع الذي يعيشه جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين يواجهون مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي وانهيار النظام المدني خاصة في شمال القطاع.

وقُتل حتى الآن حوالي 30 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، خلال قرابة من خمسة شهور من حرب إسرائيل على غزة.

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