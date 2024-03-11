بقلم: يورونيوز

يحل شهر رمضان على الفلسطينيين وسط أجواء كئيبة وإجراءات أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، مع تفاقم الجوع الذي بلغ مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، في حين تتعثر المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.