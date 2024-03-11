بقلم: يورونيوز
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يحل شهر رمضان على الفلسطينيين وسط أجواء كئيبة وإجراءات أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، مع تفاقم الجوع الذي بلغ مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، في حين تتعثر المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وارتفعت حصيلة قتلى سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 25، فيما قالت وزارة الصحة إن أكثر من 2000 كادر صحي بلا وجبات سحور وإفطار شمالي القطاع.
على الصعيد السياسي، حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إسرائيل مسؤولية عدم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، لافتاً إلى أن "حماس تريد وقف المجازر بحق الفلسطينيين"، لكن ذلك مشروط بـ"التزام إسرائيل بوقف الحرب وعودة النازحين والانسحاب فنحن جاهزون".