مع بداية رمضان.. بايدن يوجه رسالة بشأن الوضع الإنساني في غزة

أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر.

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قدّم الرئيس الأمريكي جو بايدن تهانيه إلى المسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة شهر رمضان. وقال بايدن عبر بيان: "الليلة، بما أن الهلال الجديد يمثل بداية شهر رمضان المبارك، نتقدم أنا وجيل بأطيب تمنياتنا وصلواتنا للمسلمين في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم".

ويأتي شهر رمضان هذا العام في وقت لا تزال فيه منطقة الشرق الأوسط مشتعلة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وهو الأمر الذي يُثير مخاوف من توسع دائرة الحرب.

"لحظة ألم هائل"

وتابع البيان: "إنّ الشهر الحرام وقت للتأمل والتجديد. ويأتي هذا العام في لحظة ألم هائل، ولقد تسببت الحرب في غزة في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني. حيث قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال وبعضهم أفراد من عائلات المسلمين الأمريكيين، الذين يشعرون بحزن عميق على أحبائهم الذين فقدوا اليوم".

وأضاف: "شردت الحرب ما يقرب من مليوني فلسطيني والعديد منهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى. وبينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول طعام الإفطار، فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستكون في أذهان الكثيرين. إنه أمر في ذهني أيضا".

إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية

ووعد بايدن أنّ بلاده ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر حيث قال البيان: "ستواصل الولايات المتحدة قيادة الجهود الدولية الرامية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر... إننا نقوم بعمليات إسقاط جوي للمساعدات، بالتنسيق مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك الأردن. سنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، مع الإصرار على تسهيل المزيد من الطرق وفتح المزيد من المعابر لإيصال المساعدات لعدد أكبر من الناس".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن. وسنواصل البناء نحو مستقبل طويل الأمد من الاستقرار والأمن والسلام. وذلك يتضمن حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين لمعايير متساوية من الحرية والكرامة والأمن والازدهار، هذا هو الطريق الوحيد نحو السلام الدائم".

مكافحة الإسلاموفوبيا

بايدن شدّد أيضاً على نبذ الكراهية التي يتعرض لها المسلمون في الولايات المتحدة: "شهدنا تجددًا مروعًا للكراهية والعنف تجاه الأمريكيين المسلمين. كراهية الإسلام ليس لها مكان على الإطلاق في الولايات المتحدة، الدولة، التي تأسست على حرية العبادة وبنيت على إسهامات المهاجرين، بما في ذلك المهاجرين المسلمين. تعكف حكومتي على تطوير أول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة الإسلاموفوبيا وأشكال التحيز والتمييز ذات الصلة، لمواجهة الكراهية ضد مجتمعات المسلمين والسيخ وجنوب آسيا والأمريكيين العرب، أينما وجدت. لا ينبغي لأحد أن يخشى أبدًا أن يتم استهدافه في المدرسة أو العمل أو في الشارع أو في مجتمعه بسبب خلفيته أو معتقداته".

إلى المسلمين في جميع أنحاء بلادنا، أرجو أن تعلموا أنكم أفراد ذوو تقدير كبير في عائلتنا الأمريكية. إلى أولئك، الذين يشعرون بالحزن أثناء الحرب، أسمعكم وأراكم، وأدعو الله أن تجدوا العزاء في إيمانكم وعائلتكم ومجتمعكم. ولجميع الذين يحتفلون ببداية شهر رمضان الليلة، أتمنى لكم شهرًا آمنًا وصحيًا ومباركًا. رمضان كريم".